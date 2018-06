Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, για να ζητήσουν κυρίως την άμεση επανένωση των παιδιών με τους γονείς τους που έχουν συλληφθεί ως παράνομοι μετανάστες στα αμερικανο-μεξικανικά σύνορα.

Η μεγαλύτερη διαδήλωση οργανώνεται στην Ουάσινγκτον στο πάρκο που συνορεύει με τον Λευκό Οίκο. Αλλά ο πρόεδρος βρίσκεται ως συνήθως σε ένα από τα πολλά γήπεδα γκολφ που βρίσκονται στη ιδιοκτησία του, στο Μπέντμισνστερ, κοντά στην Νέα Υόρκη.

Atlanta protesters rallying against President Trump's immigration policy are carrying a dog crate with baby dolls inside of it. It's an apparent reference to the chain-link fences some migrants — including children — have been kept behind. https://t.co/GI8t0fY8vv pic.twitter.com/jdQ85HJVlL