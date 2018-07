Οργισμένος εμφανίστηκε κατά την επίσκεψή του στα δύο εργοστάσια της πόλης Σινουϊτζου στα σύνορα με την Κίνα, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, Κιμ Γιονγκ Ουν. Η χώρα καυχιόταν γι’ αυτά τα εργοστάσια, όταν εγκαινιάστηκαν το 1950.

Σήμερα, μαραζώνουν εξαιτίας της «αδιαφορίας» του προσωπικού, που αντί να παραπονιέται για την έλλειψη πόρων και εξοπλισμού, θα πρέπει να εκσυγχρονίσει μόνο του τις εγκαταστάσεις και να αυξήσει την παραγωγικότητα.

Στον επόμενο σταθμό του σε μια άλλη μονάδα κλωστοϋφαντουργίας ο Κιμ έβαλε τις φωνές στους εργαζομένους, όπως μεταδίδει το τοπικό πρακτορείο KCNΑ, επειδή δεν επισκεύασαν τα κτίρια που καταρρέουν και θυμίζουν περισσότερο «στάβλους». Η διοίκηση των δύο επιχειρήσεων τη γλίτωσε φθηνά, δεδομένου ότι Κιμ είναι γνωστός για τον οξύθυμο χαρακτήρα του και τις ποινές που επιβάλλει -και φθάνουν μέχρι τη θανατική καταδίκη- σε όσους τον δυσαρεστούν.

Κατά την περιοδεία του στη Σινουϊτζού ο Βορειοκορέατης ηγέτης επισκέφθηκε συνοδεία της γυναίκας του Ρι Σολ Γιου κι ένα εργοστάσιο καλλυντικών.

DPRK's top leader Kim Jong Un visited a cosmetics factory and a reed farm near the border with China in his first inspection tour in the country since the #SingaporeSummit, DPRK's state media reported. (Photo/KCNA) pic.twitter.com/HuthiblUmY