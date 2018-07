Το πολυμήχανο αφεντικό της Tesla και της SpaceX προσφέρθηκε να στείλει προηγμένο εξοπλισμό και μετροπόντικες για τη σωτηρία των 12 αγοριών που έχουν παγιδευτεί σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης. Επιπλέον, διατύπωσε μια ανορθόδοξη ιδέα για την ανάπτυξη μιας φουσκωτής σήραγγας από νάιλον.

Μια από τις φιλόδοξες επιχειρήσεις του Έλον Μασκ είναι η Boring Company, εταιρεία που ειδικεύεται στη διάνοιξη τούνελ για το φουτουριστικό Hyperloop, ένα σύστημα μεταφορών που βασίζεται σε κάψουλες κινούμενες σε σήραγγες κενού αέρος –μέχρι σήμερα παραμένει σε πειραματικό στάδιο.



ΑΠΕ/ΕΡΑ

Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Twitter, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίες προσφέρθηκε να στείλει στην Ταϊλάνδη εξοπλισμό της Boring Company, η οποία «είναι πολύ καλή στο να σκάβει τρύπες».

I suspect that the Thai govt has this under control, but I’m happy to help if there is a way to do so — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2018



​Μια από τις λύσεις που έχουν προταθεί για τη διάσωση των αγοριών και του προπονητή τους, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί περίπου 5 χιλιόμετρα από το στόμιο της σπηλιάς, και περίπου ένα χιλιόμετρο κάτω από την επιφάνεια του υπερκείμενου βουνού, είναι πράγματι η διάνοιξη μιας κάθετης σήραγγας.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης σχετικά με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, και στέλνουμε σήμερα στελέχη της SpaceX/Boring Company από τις ΗΠΑ στην Ταϊλάνδη για να προσφέρουν βοήθεια επιτόπου» δήλωσε εκπρόσωπος της Boring Company.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole. — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2018



Στις επαφές της εταιρείας με την Ταϊλάνδη μεσολάβησε η ταϊλανδέζικη εταιρεία δορυφόρων Mu Space Corp.

Είναι όμως αμφίβολο ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για μια τέτοια επιχείρηση γεώτρησης, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται καταρρακτώδεις βροχές, που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν εντελώς το σπήλαιο. Στο μεταξύ, τα επίπεδα οξυγόνου στη σπηλιά έχουν πέσει στο επικίνδυνο επίπεδο του 15%, αντί για 21% στο εξωτερικό περιβάλλον.

Σε μια εξέλιξη που κατέδειξε το επικίνδυνο της κατάστασης, ένας έμπειρος δύτης πέθανε από έλλειψη οξυγόνου στην προσπάθειά του να αφήσει μια σειρά από μπουκάλες οξυγόνου στη μόνη οδό διαφυγής, η οποία έχει πλημμυρίσει σε αρκετά σημεία.

Ο Έλον Μασκ προσφέρεται να στείλει τα προηγμένα γεωραντάρ της Boring Company μαζί με φορητές μπαταρίες Powerpack, οι οποίες παράγονται από την αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, καθώς και νέες αντλίες.

Walking speed is around 5km/h, but if you’re in an air tube, time doesn’t matter much. If tube diameter was 1.5m, a fast walk of 5km would take 40 mins or so. Just need to duck for the narrow sections. — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2018



Στη συνέχεια πρότεινε πως «ίσως έχει νόημα να δοκιμαστεί» η ιδέα ενός φουσκωτού σωλήνα από νάιλον, ο οποίος θα εισαγόταν στη σήραγγα του σπηλαίου για να δημιουργήσει έναν υδατοστεγή διάδρομο.

Αν το φουσκωτό τούνελ έχει διάμετρο 1,5 μέτρο, τα παιδιά και ο προπονητής τους ίσως θα χρειάζονταν μόνο 40 λεπτά μέχρι να φτάσουν στην έξοδο, εκτίμησε.

Παραμένει βέβαια ασαφές αν υπάρχει καν το χρονικό περιθώριο για την κατασκευή και ανάπτυξη ενός υδατοστεγούς πλαστικού σωλήνα με αρκετά μεγάλο μήκος για να καλύψει τις ανάγκες όλης της διαδρομής.

Είναι όμως σίγουρο ότι το δράμα της Ταϊλάνδης, στο οποίο έχει στραμμένα τα μάτια όλος ο πλανήτης, θα απαιτήσει ανορθόδοξες και παράτολμες λύσεις.