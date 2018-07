Αγαπημένο παιδί της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, ο Σκοτ Προύιτ διορίστηκε στην κυβέρνηση Τραμπ με στόχο την ανατροπή της περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομπάμα. Μόνο που ο σκανδαλώδης χαρακτήρας του δεν τον άφησε να ολοκληρώσει την καταστροφική αποστολή.

Ο Προύιτ, πρώην γενικός εισαγγελέας της Οκλαχόμα με άκρως συντηρητικές θέσεις, παραιτήθηκε την Πέμπτη από τη θέση του διοικητή της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) λόγω της εμπλοκής του σε τουλάχιστον 13 υποθέσεις κατάχρησης εξουσίας.

Εναντίον του Προύιτ εκκρεμούν έρευνες για μια ποικιλία περιστατικών στα οποία φέρεται να καταχράστηκε τη θέση του για προσωπικό όφελος. Η μακρά λίστα περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες, όπως η απαίτησή του για ιδιωτικά τζετ και ακραία, πανάκριβα μέτρα ασφαλείας, αλλά και περιπτώσεις που ξεπερνούν τα όρια της γελοιότητας –όπως για παράδειγμα η τάση του να στέλνει συνεργάτες του να βρουν το ξενοδοχείο με την καλύτερη λοσιόν σώματος, ή οι πιέσεις που άσκησε για να αγοράσει ένα… μεταχειρισμένο στρώμα από την αλυσίδα ξενοδοχείων του Τραμπ.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will...