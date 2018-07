Με τις βροχές των μουσώνων να απειλούν να πλημμυρίσουν εντελώς το σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ της Ταϊλάνδης, η μόνη ελπίδα για την παγιδευμένη ποδοσφαιρική ομάδα είναι να διανύσει όλη τη δύσκολη διαδρομή μέχρι την έξοδο του λαβύρινθου, ανακοίνωσαν οι αρχές σε συνέντευξη Τύπου στη μέση της νύχτας.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσιάνγκ Ράι διέψευσε πάντως κατηγορηματικά ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού θα αρχίσει απόψε.

Τα 12 αγόρια και ο προπονητής τους «μπήκαν από την είσοδο της σπηλιάς και θα βγουν από την είσοδο» δήλωσε ο κυβερνήτης Ναρονγκσάκ Οσοτανάκορν τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.



Δεν διευκρίνισε πότε θα αρχίσει η δύσκολη επιχείρηση, γέλασε όμως όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν η παγιδευμένη ομάδα μπορεί να μείνει στη σπηλιά για τέσσερις μήνες, μέχρι να τελειώσει η εποχή των βροχών.

Headcam footage from Thailand shows the tough conditions facing dive teams working to rescue 12 boys and their coach from a cave.



It comes after officials confirmed former Thai navy SEAL Saman Kunan had died while assisting with the opreration https://t.co/Cep6kE20A6 pic.twitter.com/r7jRGHrmBZ