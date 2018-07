Η επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης που ξεκίνησε την Κυριακή στην Ταϊλάνδη για τη διάσωση 12 παιδιών και του προπονητή τους από σπήλαιο στο οποίο εγκλωβίστηκαν αποδίδει καρπούς.

Όπως μεταδίδει το Reuters έξι από τα δώδεκα παιδιά έχουν ήδη βγει από το σπήλαιο μια εξέλιξη πολύ θετική και απρόσμενη αν αναλογιστεί κανείς ότι οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για επιχείρηση που θα διαρκέσει δύο έως τρεις ημέρες.

«Έχω ενημέρωση ότι έξι έχουν εγκαταλείψει τη σπηλιά», ανέφερε ανώτερο μέλος της ομάδας διάσωσης στο Reuters.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 13 δύτες από το εξωτερικό και πέντε μέλη των ειδικών δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης.

Ελικόπτερο μετέφερε τέσσερα από τα αγόρια στην κοντινή πόλη Τσιάνγκ Ράι, όπου με ασθενοφόρο πήγαν στο νοσοκομείο.

Να σημειώσουμε πώς ορισμένα ξένα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως έχουν διασωθεί τέσσερα παιδιά και όχι έξι.

Νωρίτερα ο Νάρονσσακ Οσατανακόρν μιλώντας σε δημοσιογράφους είχε χαρακτηρίσει «D day» τη σημερινή μέρα.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή σε συνδυασμό με την αναμενόμενη επιδείνωση τους έκαναν την αποστολή να μοιάζει με «αγώνα ενάντια στο χρόνο και το νερό» .

Ένας Αυστραλός γιατρός, ο οποίος είναι μέλος της αποστολής διάσωσης, έλεγξε την υγεία των αγοριών το βράδυ του Σαββάτου και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει η επιχείρηση.

«Η επιχείρησή μας ήταν πιο επιτυχημένη από όσο αναμενόταν», δήλωσε ο Νάρονσσακ Οσατανακόρν, επικεφαλής του κοινού κέντρου διοίκησης που συντονίζει τη διάσωση.

Τα αγόρια κινήθηκαν για ένα χιλιόμετρο κάτω από το νερό με το πρώτο να βγαίνει στις 5:40 τοπική ώρα.

Οι διασώστες θα χρειαστούν τουλάχιστον δέκα ώρες για να ξεκινήσουν το δεύτερο σκέλος της επιχείρησης. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως στην επόμενη φάση θα συμμετέχουν 90 δύτες εκ των οποίων οι 50 ξένοι και οι 40 Ταϊλανδοί.

Ο απεσταλμένος του BBC στην περιοχή, ο Νταν Τζόνσον, μετέδωσε ότι οι γιατροί εξέτασαν το Σάββατο τα παιδιά και κατέληξαν σε μια λίστα με σειρά προτεραιότητας αποφασίζοντας να βγάλουν έξω πρώτα τα πιο αδύναμα.

Δεκατρείς ιατρικές ομάδες βρίσκονταν έξω από το σπήλαιο, η καθεμία εξοπλισμένη με το δικό της ελικόπτερο και ασθενοφόρο, ένα για καθένα από τα 12 παιδιά και τον προπονητή τους.

Οι πρώτες εικόνες:

WATCH: BBC footage of second ambulance leaving cave site amidst reports first boys from trapped team rescued #thamluangcave #thamluang #ถ้ำหลวง #13ชีวิตติดถ้ำ #13ชีวิตรอดแล้ว #พาหมูป่ากลับบ้าน #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/03w67yu6QZ

WATCH: BBC footage of ambulance leaving cave site amidst reports first boys from trapped football team have been rescued #thamluangcave #thamluang #ถ้ำหลวง #13ชีวิตติดถ้ำ #13ชีวิตรอดแล้ว #พาหมูป่ากลับบ้าน #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/qu441ZuiJH

A helicopter flies from #ThamLuang cave complex towards Chiang Rai's city centre following reports of first two boys successfully evacuated. They'll be sent to a hospital for medical care https://t.co/Nz93mYEwJj pic.twitter.com/WVRlAFlSMX