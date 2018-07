Με αγωνία παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης την επιχείρηση διάσωσης των 12 παιδιών και του προπονητή τους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε σπήλαιο εδώ και δύο περίπου εβδομάδες.

Η επιχείρηση ξεκίνησε σήμερα καθώς οι αρχές έβλεπαν την κλεψύδρα να αδειάζει επικίνδυνα.

Ήδη οι προσπάθειες απέδωσαν καρπους αφού έξι αγόρια βγήκαν από το πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη, όπως δήλωσε σήμερα ένα υψηλόβαθμο μέλος της ιατρικής ομάδας της επιχείρησης διάσωσης.

Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος της προσπάθειας αφού ξέσπασε βροχή που δυσκολεύει το έργο των διασωστών.

Η βροχόπτωση δημιουργεί πρόσθετη αγωνία για το πόσο εφικτή είναι η ολοκλήρωση της επικίνδυνης αποστολής ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει σκέψη να αναβληθεί.

