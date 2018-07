Τρένο εκτροχιάστηκε στη βορειοδυτική Τουρκία, υπάρχουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες, μεταδίδει το πρακτορείο Demiroren.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, πέντε βαγόνια της αμαξοστοιχίας βγήκαν από τις ράγες, στην επαρχία Τεκιρντάγκ.

Ο τηλεοπτικός σταθμός CNN Turk μετέδωσε πως το δυστύχημα συνέβη λόγω μιας γέφυρας που κατέρρευσε.

Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία για να ανασύρουν τυχόν εγκλωβισμένους επιβάτες. Το τρένο μετέφερε συνολικά 360 επιβάτες.

Η αμαξοστοιχία ταξίδευε από την πόλη Ουζούν Κιοπρού στην επαρχία Ανδριανούπολης, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

