Τρένο εκτροχιάστηκε στη βορειοδυτική Τουρκία, υπάρχουν αρκετοί νεκροί και τραυματίες, μεταδίδει το πρακτορείο Demiroren. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τουλάχιστον 10 νεκροί και 73 τραυματίες.

Ένας επιζών, περπατώντας κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής μακριά από το σημείο του δυστυχήματος, δήλωσε στο δίκτυο CNN Turk ότι είδε πολύ περισσότερα από 10 πτώματα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, πέντε βαγόνια της αμαξοστοιχίας βγήκαν από τις ράγες, στην επαρχία Τεκιρντάγκ.Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν πως το δυστύχημα οφείλεται στη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή όπου έγινε το συμβάν καθώς επίσης και την κατολίσθηση που ακολούθησε.

Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία για να ανασύρουν τυχόν εγκλωβισμένους επιβάτες. Το τρένο μετέφερε συνολικά 362 επιβάτες.

Η αμαξοστοιχία ταξίδευε από την πόλη Ουζούν Κιοπρού στην επαρχία Ανδριανούπολης, με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενημερώθηκε από τους υπουργούς Μεταφορών και Εσωτερικών για το δυστύχημα και απέστειλε συλλυπητήρια τηλεγραφήματα στις οικογένειες των θυμάτων.

«Μια προαστιακή αμαξοστοιχία είχε ένα ατύχημα ... που οφείλετο σε εκτροχιασμό. Δυστυχώς έχουμε νεκρούς και τραυματίες», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Casualties reported as a result of passenger train derailment in Turkey’s Çorlu pic.twitter.com/K8C0fEtzku

Passenger train derails in #Turkey causing multiple casualties. Ambulances have been sent to the scene. https://t.co/HvnM2PirVo pic.twitter.com/sj5qZxREbL