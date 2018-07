Δύο ακόμη παιδιά, το 5ο και το 6ο κατά σειρά, φέρονται να απεγκλωβίστηκαν από το σπήλαιο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, το πρώτο βγήκε στο φως λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώ το δεύτερο στις 2.10 ώρα Ελλάδος.

Την πληροφορία για τη δεύτερη διάσωση της ημέρας, μετέδωσε ο Guardian, ο οποίος νωρίτερα είχε μεταδώσει ότι το πέμπτο παιδί μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της πόλης Chiang Rai, κάτι που αναμένεται να συμβεί και με το έκτο παιδί που απεγκλωβίστηκε σήμερα.

Can confirm sixth boy is now out #thamluangcave