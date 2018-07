Για τη δεύτερη φάση της επιχείρησης απεγκλωβισμού στο σπήλαιο της Ταϊλάνδης, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα οκτώ παιδιά και ο προπονητής τους, ετοιμάζονται τα σωστικά συνεργεία και οι δύτες που μετέχουν στην προσπάθεια, ώστε να δοθεί αίσιο τέλος στο θρίλερ.

Οι δύτες κατόρθωσαν την Κυριακή να βγάλουν από την σπηλιά τέσσερα από τα δώδεκα παιδιά, όμως η επιχείρηση ανεστάλη προκειμένου να ξαναγεμίσουν οι φιάλες οξυγόνου και να γίνουν περαιτέρω προετοιμασίες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, τα τέσσερα παιδιά που απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Τσιάνγκ Ράι, και είναι καλά στην υγεία τους.

