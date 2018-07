Η επιχείρηση του απεγκλωβισμού των παιδιών, ολοκληρώθηκε για σήμερα και θα συνεχιστεί αύριο, μεταδίδει το CNN.

Μέσα στο σπήλαιο, θα παραμείνουν τέσσερα ακόμα παιδιά και ο προπονητής τους, μέχρι τη νέα επιχείρηση διάσωσης.

Το έβδομο και το όγδοο παιδί, απεγκλωβίστηκαν το μεσημέρι από το σπήλαιο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με τον Guardian.

Νωρίτερα οι διασώστες, είχαν απεγκλωβίσει άλλα δύο παιδιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, το πρώτο βγήκε στο φως λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώ το δεύτερο στις 2.10 ώρα Ελλάδος.

Στη διάρκεια της επιχείρησης τα παιδιά φορούσαν μάσκες κατάδυσης, τις οποίες δεν έβγαλαν παρά μόνο μετά την άφιξή τους στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα σήμερα, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της επιχείρησης απεγκλωβισμού καθώς χθες είχαν διασωθεί τέσσερα παιδιά. Οκτώ ακόμη, παρέμεναν εγκλωβισμένα, μαζί με τον προπονητή τους.

WATCH: BBC News team see two ambulances leaving cave site amidst unconfirmed reports more of trapped team evacuated from cave #thamluangcave #thamluang #ถ้ำหลวง #13ชีวิตติดถ้ำ #13ชีวิตรอดแล้ว #พาหมูป่ากลับบ้าน #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/UE1kB0aChx