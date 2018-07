Δύο παιδιά, απεγκλωβίστηκαν από το σπήλαιο και μεταφέρθηκαν με φορείο έξω από αυτό. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται και ο απεγκλωβισμός των υπόλοιπων.

Με την έξοδο και του 10ου παιδιού που μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ μένουν ακόμα δυο παιδιά και ο προπονητής τους!

Τα συνολικά 19 μέλη της ομάδας που συμβάλουν στη διάσωση των υπόλοιπων παιδιών και του προπονητή τους, οι οποίοι παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι μέσα στο δυσπρόσιτο, εν μέρει πλημμυρισμένο σπήλαιο, βρίσκονται στο εσωτερικό του,σύμφωνα με τον επικεφαλής της αποστολής διάσωσης.

Η επιχείρηση άρχισε στις 6:08 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο συντονιστής σημείωσε μάλιστα πως οι πέντε θα βγουν ταυτόχρονα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο ημέρες, όταν το κάθε παιδί έβγαινε μεμονωμένα.

Ερωτηθείς ο επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν, εάν οι εναπομείναντες τέσσερις μικροί ποδοσφαιριστές και ο προπονητής τους θα διασωθούν όλοι μαζί απάντησε: «Ελπίζουμε ότι σήμερα θα τελειώσουμε γρηγορότερα από ό,τι τις προηγούμενες φορές ή ότι θα τα καταφέρουμε στον ίδιο χρόνο», συμπλήρωσε ο ίδιος, εκτιμώντας πως η επιχείρηση ίσως ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα.

Key points: operation started 10.08am, involving 19 divers and they're bringing out last four boys and their coach #ThamLuangRescue