Ένας ξένος δημοσιογράφος, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές της Ταϊλάνδης, καθώς ο ίδιος οδηγούσε ένα drone πολύ κοντά στην είσοδο του σπηλαίου, με στόχο να καταγράψει την επιχείρηση διάσωσης των 12 παιδιών και του προπονητή τους.

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές αναφορές ότι κάποια μέσα είχαν πρόσβαση στις συχνότητες της αστυνομίας και έτσι μπορούσαν να ακούσουν πολλά στοιχεία από τις αστυνομικές αναφορές.

Police have detained a foreign journalist for flying a drone near #ThamLuang. Recently a Thai flew a drone as a helicopter took off.



RT @thestandardth: ผู้สื่อข่าวทีวีจากช่อง TVN โปแลนด์ ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวระหว่างเกาะติดสถานการณ์ถ้ำหลวง เหตุใช้โดรนบริเวณปากทางเข้าออก pic.twitter.com/2kL7UzyIKo