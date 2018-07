Σκοτάδι, υγρασία, σπηλαιολόγοι που στριμώχνονται σε απίθανα στενά περάσματα: το βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει στιγμές της δραματικής διάσωσης της Ταϊλάνδης μοιάζει πραγματικό, όμως η αλήθεια είναι ότι τραβήχτηκε στη Βρετανία.

Το επίμαχο βίντεο φαίνεται ότι κυκλοφόρησε ευρέως από ένα tweet του χρήστη Prabhakar Singh, πιθανώς Ταϊλανδέζου.

Κάνει τον γύρο των ελληνικών ΜΜΕ λίγο μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης.

Divers in the caves.. to save the Thai football team youngsters.. Bravo ! #ThailandCaveRescue



Μόνο που το βίντεο είχε αναρτηθεί το 2016 στο YouTube, με τη λεζάντα να εξηγεί ότι τραβήχτηκε σε σπήλαια της Ουαλίας και της Αγγλίας το διάστημα από το 2010 έως το 2016.

Ένα πραγματικό βίντεο από τη σπηλιά Ταμ Λουάνγκ της Ταϊλάνδης αναρτήθηκε από τον Έλον Μασκ, τον Αμερικανό επιχειρηματία που προσφέρθηκε να βοηθήσει με εξοπλισμό και ειδικούς από τις εταιρείες του Tesla και SpaceΧ.

.@ElonMusk has released this footage from inside the flooded cave in Thailand in which four boys and their coach remain trapped



Get live updates on the ongoing rescue: