«Όσο περιμένουμε όλα τα “Αγριογούρουνα” να βγουν έξω από τη σπηλιά, ας χαλαρώσουμε λίγο. Γνωρίζετε ότι τα μικρά αγριογούρουνα έχουν ρίγες στο δέρμα τους, οι οποίες φεύγουν όταν μεγαλώσουν; Κι όμως! Τα αγριογούρουνα τρέφονται κυρίως με ρίζες δέντρων και βότανα. Και ξέρετε; Κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους είναι ότι ζούνε ομαδόν. Απόψε, όλα τα “Αγριογούρουνα” θα είναι πάλι μαζί, ομάδα!»

Με αυτή την ευφάνταστη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook οι Ειδικές Δυνάμεις του Ναυτικού της Ταϊλάνδης περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, ήτοι 14:00 ώρα Ελλάδος, ημέρα Τρίτη, 10 Ιουνίου, ανακοίνωναν ότι ολοκληρώθηκε η διάσωση των 12 παιδιών της ποδοσφαιρικής ομάδας “Αγριογούρουνα” ηλικίας 11 έως 16 ετών και του εικοσιπεντάχρονου προπονητή τους από το δαιδαλώδες σύμπλεγμα σπηλαίων Tham Luang Nang Non, στο οποίο είχαν εγκλωβιστεί στις 23 Ιουνίου και εντοπισθεί από βετεράνους Βρετανούς δύτες μετά από δέκα ημέρες, στις 2 Ιουλίου. Την επιχείρηση μετέδιδαν live από τη Guardian μέχρι το CNN.

Το θαύμα συμβαίνει, έγραφε ο Montesquieu, απλώς συμβαίνει σπάνια. Όταν ο Κυβερνήτης Narongsak Osatanakorn της Επαρχίας Chiang Rai είχε πληροφορηθεί τον εγκλωβισμό των παιδιών, το όποιο σχέδιο για τη διάσωσή τους θεωρήθηκε αδύνατο. Όμως ξαφνικά, μια περιφερειακή προσπάθεια απέβη διεθνής συνεργασία. Οι Η.Π.Α έστειλαν 30 άτομα, εκ των οποίων 17 μέλη της Air Force. Διασώστες κατέφθασαν από Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα, Σουηδία, Μιανμάρ και Λάος. Ενώ το Βρετανικό Συμβούλιο Διάσωσης από Σπήλαια ηγήθηκε της αναζήτησης κατά την οποία εντοπίστηκαν τα παιδιά και ο προπονητής. Συνολικά επιχείρησαν 90 άτομα, πενήντα από τη διεθνή κοινότητα και 40 Ταϊλανδοί.

Στη Φιλοσοφία διακρίνονται οι Σχολές του Δογματισμού και του Πυρρωνισμού, του Σκεπτικισμού δηλαδή, όσον αφορά τη γνώση. Οι Δογματιστές ισχυρίζονται ότι με όπλο το νου και τη Λογική, ο άνθρωπος δύναται να κατακτήσει εξ ολοκλήρου τη γνώση και τον κόσμο. Οι Πυρρωνιστές πάλι είναι οι πρώτοι Σκεπτικιστές, οι οποίοι αποφαίνονται ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατακτήσει την απόλυτη γνώση μέσω του Λόγου. Τέλος υπάρχει η Πίστη, η οποία αποτελεί ένα Δόγμα χωρίς όμως να βασίζεται στο Λόγο. Για την ακρίβεια είναι ένα άλμα λογικής, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Kierkegaard.

Οι Αεροναυπηγοί Μηχανικοί είναι κάθετοι. Ποτέ κανένα αεροπλάνο δεν πέφτει εξαιτίας μίας μόνης αιτίας. Ούτε καν όταν συντρέχουν δυο. Για να πέσει ένα αεροπλάνο χρειάζεται να συντρέχουν τουλάχιστον τρία σοβαρά αίτια. Κάτι ανάλογο συνέβη από την ανάποδη με την διάσωση των 12 “Αγριογούρουνων” και του ενός “Αγριόχοιρου” προπονητή τους. Συνέτρεξαν πολλοί και σημαντικοί λόγοι που τα παιδιά σώθηκαν.

Εκτός από τους καλύτερους δύτες, τους πιο ικανούς και έμπειρους διασώστες παγκοσμίως, επιστρατεύτηκε, για την ακρίβεια προσεφέρθη η πιο προηγμένη τεχνολογία που διέθετε κάθε χώρα. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τηλεσκόπια, θερμικές κάμερες αξιοποιήθηκαν προκειμένου να σχεδιαστεί τρισδιάστατος εναέριος χάρτης της περιοχής και να βρεθούν σημεία εισόδου για το σπήλαιο. Ισχυροί εύχρηστοι ασύρματοι επέτρεψαν στους διασώστες να επικοινωνούν με τα παιδιά από μακρινές αποστάσεις παρά την έλλειψη υποδομής στην περιοχή. Ο ιδιοφυής μηχανικός και εφευρέτης Elon Musk δεν σταμάτησε στιγμή να τουϊτάρει κατά τη διάρκεια της διάσωσης, προσφέροντας την τεχνογνωσία και τους επιστήμονες της εταιρίας SpaceX στην επιχείρηση. Έστειλε στη χώρα κλιμάκιο και ένα μικρό υποβρύχιο, το οποίο κατασκευάστηκε εσπευσμένα ευελπιστώντας να αξιοποιηθεί κατά τις προσπάθειες.

«Δεν είμαστε σίγουροι αν πρόκειται για θαύμα, για επιστήμη ή για οτιδήποτε. Και τα 13 “Αγριογούρουνα” βρίσκονται πλέον εκτός σπηλιάς» έγραφαν λακωνικά στην σελίδα τους μία ώρα μετά το πρώτο πανηγυρικό μήνυμα οι Ταϊλανδοί Πεζοναύτες. Το θαύμα είναι αυτό ακριβώς που καταλύει την όποια διάζευξη και διδάσκει την αρχή της προσθετικότητας. Ήταν και επιστήμη και Λόγος, και σκεπτικισμός, αμφιβολία και επαγρύπνηση, και πίστη μαζί. Και πίστη κυρίως.

Μπορεί να υπάρχουν άθεοι στα χαρακώματα, αλλά άπιστοι δεν υπάρχουν. Ο άνθρωπος που σηκώνεται από τον κρεβάτι του, πόσο μάλλον ο άνθρωπος που εθελοντικά εισέρχεται σε ένα από τους πιο επικίνδυνους υπόγειους λαβυρίνθους στον πλανήτη, υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες, έχοντας όλες τις δυνάμεις της φύσης ενάντιες, το κάνει γιατί σε κάτι πιστεύει. Στον Θεό, τον όποιο θεό, τον θεό του, τους Θεούς. Το πράττει διότι έχει ιερά και όσια. Και το ιερό σύμφωνα με τον Heidegger είναι έννοια ανώτερη του θείου.

Τα παιδιά, και δη τα ζωηρά, ζωντανά παιδιά, έχουν πάντοτε και σε κάθε περίπτωση όλο το δίκιο με το μέρος τους. Όπως αποκαλύφθηκε μετά από τη διάσωση των πρώτων, τα παιδιά, που ήταν εξοικειωμένα με τον περιβάλλον της σπηλιάς καθώς πήγαιναν συχνά για εξερευνήσεις, επ’ ευκαιρία των γενεθλίων ενός εξ αυτών, μετά από την προπόνηση αποφάσισαν αυτή τη φορά να προχωρήσουν πιο βαθιά προκειμένου να χαράξουν τα ονόματά τους εν είδει εορταστικού τελετουργικού. Όμως το σπήλαιο πλημμύρισε από απότομη νεροποντή, εποχή μουσώνων γαρ, αποκόπτοντας τους κάθε πιθανή διέξοδο. Τις περίπου δεκαοκτώ ημέρες παραμονής τους εκεί, τις πέρασαν με διαλογισμό, καθώς ο προπονητής τους, ορφανός από τα δέκα του έτη, -όταν μία πανδημία στο χωριό του κόστισε τη ζωή στον πατέρα, τη μητέρα και τον αδερφό του-, ασκήτευσε από την ηλικία των 12 και επί δέκα έτη ως μοναχός σε Μονή Βουδιστών. Οι συγγενείς που είχαν αναλάβει την ανατροφή του τον έστειλαν εκεί διότι μετά την απώλεια της οικογένειάς του, ήταν ένα «θλιμμένο και μοναχικό αγόρι».

Ο Κωστής Παπαγιώργης έγραφε ότι ο ανήλικος, το παιδί, ρουφάει το φόβο του μεγάλου, τον καθιστά ατρόμητο. Αυτό ακριβώς συνέβη και μέσα στο διάσημο ανά την υφήλιο πια σπήλαιο στο βορειοδυτικό τμήμα του Βασιλείου της Ταϊλάνδης, στα σύνορα με τη Μιανμάρ. Καίτοι οι πιο εξειδικευμένοι δύτες κατέφθασαν εκεί εξαιτίας των παιδιών, για να τα απεγκωβίσουν, είναι χάρη σε αυτά τα παιδιά που οι διασώστες τα κατάφεραν. Πήγαν για να τα σώσουν, αλλά εκείνα τους έδωσαν δύναμη, τους «προφύλαξαν». Στο πρώτο βίντεο που μαγνητοσκόπησαν οι δύο Βρετανοί δύτες κατά τον εντοπισμό τους, τα πιτσιρίκια είναι απολύτως ήρεμα, νηφάλια, χαμογελούν, ενώ δεν λείπουν τα αλληλοπειράγματα. Στα χειρόγραφα μηνύματά προς τους γονείς τους είναι εκείνα που τους δίδουν θάρρος, που τους εμψυχώνουν.

«It takes a village to raise a child», λένε σοφά οι Αγγλοσάξονες. Ενίοτε «it takes the whole wide world, to raise a dozen of them». Ας είναι όλα τα παιδιά του κόσμου ευλογημένα. Και χαλάλι τους. Η πραγματικότητα εξυφαίνει σχέδια που δεν είναι σε θέση να υποψιαστεί, ούτε να συλλάβει και η πιο ικανή φαντασία. Η συνέχεια, ή για την ακρίβεια η αναπαράσταση, λίαν συντόμως επί της κινηματογραφικής χολιγουντιανής οθόνης.

Addendum

Η Ταϊλάνδη, μία μικρή σχετικά χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, αν συγκριθεί με τα γεινοτικά μεγαθήρια της Ινδίας και της Κίνας, γνωστή στη Δύση κυρίως με το εξωνύμιο Σιάμ, ονομαζόταν πάντα Μουεάνγκ Τάι από τους κατοίκους της, καθώς «τάι» στη γλώσσα τους σημαίνει «ελεύθερος άνθρωπος». Πράγματι η Ταϋλάνδη αποτελεί τη μοναδική νοτιοανατολική ασιατική χώρα, η οποία δεν κατακτήθηκε από κάποια ευρωπαϊκή δύναμη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ηγεσία της δεν διέθετε την οξύνοια να προβεί κατά τον 19ο αιώνα σε μία σειρά σημαντικών παραχωρήσεων στα βρετανικά εμπορικά συμφέροντα, ώστε από πολλούς ιστορικούς να λογαριάζεται ως τμήμα της «άτυπης Βρετανικής Αυτοκρατορίας». Tο επίσημο ημερολόγιο στην Ταϊλάνδη είναι βασισμένο στη Βουδιστική Περίοδο, η οποία είναι 543 έτη μπροστά από το δυτικό. Συνεπώς βρίσκονται στο έτος 2561.