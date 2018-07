Σχολιάζοντας την απέλαση 69 Αφγανών μεταναστών από τη Γερμανία, ο υπουργός Εσωτερικών και κυβερνητικός εταίρος Χορστ Ζεεχόφερ βρήκε προκλητικό τρόπο να εκφράσει την ικανοποίησή του: αστειεύτηκε ότι οι απελάσεις έρχονται την ημέρα των 69ων γενεθλίων του.

Η προκλητική δήλωση του επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας (CSU) έγινε θέμα στο BBC και προκάλεσε την αντίδραση της γερμανικής Deutsche Welle, η οποία ανάρτησε το βίντεο της δήλωσης με το σχόλιο «έτσι περιγράφει ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών την απέλαση Αφγανών μεταναστών».

This is how German Interior Minister Horst #Seehofer describes today’s deportation of Afghan migrants: pic.twitter.com/iWTPQBj97k