Στις Βρυξέλλες έφτασε απόψε το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε λίγο μετά τις 21:00, τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μέλσμπροεκ από την Ουάσινκγκτον.

Λίγο πριν την αναχώρησή του, ο ένοικος του Λευκού Οίκου με tweet έδωσε μια γεύση για τις διαθέσεις με τις οποίες μεταβαίνει στις Βρυξέλλες αφού κατηγόρησε εκ νέου πολλά κράτη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας λέγοντας πως «δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους» αναφορικά με τις αμυντικές τους δαπάνες.

Getting ready to leave for Europe. First meeting - NATO. The U.S. is spending many times more than any other country in order to protect them. Not fair to the U.S. taxpayer. On top of that we lose $151 Billion on Trade with the European Union. Charge us big Tariffs (& Barriers)!