Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε στη δημοσιότητα, μια επιστολή που του απηύθυνε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, στην οποία αναφέρεται στη σύνοδο κορυφής της Σιγκαπούρης και τις προσπάθειες για την βελτίωση των σχέσεων της Πιονγκγιάνγκ με την Ουάσινγκτον.

"Ένα πολύ ωραίο γράμμα από τον πρόεδρο Κιμ της Βόρειας Κορέας. Επιτεύχθηκε μεγάλη πρόοδος!" ήταν η ανάρτηση που συνόδευε την επιστολή του Κιμ Γιονγκ Ουν και την αγγλική μετάφρασή της.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt