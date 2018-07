Τουλάχιστον 12 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο καθώς υπέστησαν τραυματισμούς εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πετροχημικών ειδών κοντά στο αεροδρόμιο του Καΐρου, μεταδίδει το αιγυπτιακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MENA.

Το πρακτορείο, το οποίο επικαλέστηκε πηγές προσκείμενες στα σώματα ασφαλείας, δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών.

#Egypt huge explosions rocked #CairoAirport and surroundings could feel the huge impact! no further notices! pic.twitter.com/hrhWH7TB31