Και στις δύο όχθες του Ατλαντικού, το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο λανσάρει καμπάνιες σε μια προσπάθεια να διαβεβαιώσει ότι λαμβάνει μέτρα κατά της χειραγώγησης των χρηστών με παραπλανητικές πληροφορίες, ξεκαθαρίζει όμως ότι δεν θα διαγράφει τα fake news.

Η διαγραφή παραπλανητικών αναρτήσεων θα παραβίαζε την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης, δήλωσαν στελέχη της εταιρείας σε εκδήλωση που διοργάνωσε για δημοσιογράφους το Facebook στη Νέα Υόρκη.

Εδώ και μήνες το Facebook βρίσκεται στο στόχαστρο επικρίσεων λόγω των αποκαλύψεων ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τα social media για να επηρεάσει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών αλλά και του δημοψηφίσματος στη Βρετανία για το Brexit.

Στην εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο δημοσιογράφος του CNN Όλιβερ Ντάρσι ρώτησε πώς σκοπεύει η εταιρεία να αντιμετωπίσει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, δεδομένου ότι επιτρέπει στο InfoWars να διατηρεί το προφίλ του.

Facebook invited me to an event today where the company aimed to tout its commitment to fighting fake news and misinformation.



I asked them why InfoWars is still allowed on the platform.



I didn't get a good answer.https://t.co/WwLgqa6vQ4