Θέμα σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο έγινε η συνάντηση του Ντόλαντ Τραμπ με τη Βασίλισσα Ελισάβετ και τα… φάουλ του Αμερικανού Προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστησε 12 λεπτά τη Βασίλισσα Ελισάβετ ενώ «έσπασε» συνολικά τρεις φορές το πρωτόκολλο.

Αυτό όπως αναφέρει η Daily Mail ήταν μόνο το πρώτο… φάουλ του Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού ο Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ έφτασαν στο κάστρο του Γουίνδσορ, όπου η βασίλισσα Ελισάβετ τους υποδέχθηκε χαμογελαστή και οι δύο απέφυγαν να υποκλιθούν όπως συνηθίζεται σε αυτή την περίπτωση.

Μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων και την επιθεώρηση της φρουράς κατευθύνθηκαν όλοι στο εσωτερικό του πύργου, για να απολαύσουν ένα φλυτζάνι τσάι.

Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ σπάει για τρίτη φορά το πρωτόκολλο προσπερνώντας τη Βασίλισσα που υποτίθεται έπρεπε να τον οδηγήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή ότι δεν είναι δίπλα του και την ψάχνει, την ώρα που η 92χρονη έχει μείνει πίσω και του δείχνει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει!

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μετά από 48 λεπτά, με τους ρεπόρτερ του παλατιού να σχολιάζουν πως κράτησε 17 λεπτά παραπάνω από όσο προέβλεπε το πρόγραμμα.

Trump is tardy. Queen checks watch.

Queen: Where is that nitwit?#QueenElizabeth #TrumpUK #TrumpVisitUK pic.twitter.com/O0RxGxZLBe