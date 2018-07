Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι καλύτεροι φίλοι και το να πει κανείς πως είναι εχθροί είναι «ψεύτικες ειδήσεις», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε την ΕΕ εχθρό σε εμπορικά θέματα.

«Η Αμερική και η ΕΕ είναι οι καλύτεροι φίλοι. Όποιος λέει ότι είμαστε εχθροί διαδίδει fake news [ψεύτικες ειδήσεις]», έγραψε στο Twitter ο Τουσκ, πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας.

Διαβάστε επίσης:

​►Τραμπ: Ρωσία, ΕΕ και Κίνα οι «εχθροί» των ΗΠΑ

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ΕΕ «εχθρό» των Ηνωμένων Πολιτειών με «αυτά που μας κάνουν στο εμπόριο» και πρόσθεσε πως «αυτό δεν σημαίνει πως είναι κακοί», σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από την ειδησεογραφική εκπομπή του CBS, Face the Nation.

Απαντώντας σε ερώτηση ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των ΗΠΑ παγκοσμίως, ο Τραμπ είπε: «Λοιπόν, πιστεύω πως έχουμε πολλούς εχθρούς. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εχθρός, με αυτά που μας κάνουν στο εμπόριο. Φυσικά, δεν θα σκεφτόταν κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι εχθρός.

«Η Ρωσία είναι εχθρός από ορισμένες πλευρές. Η Κίνα είναι ένας οικονομικός εχθρός, προφανώς είναι εχθρός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές. Δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει ότι είναι ανταγωνιστές», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.