Καταιγίδα ξέσπασε κατά τη διάρκεια της απονομής μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που έγινε στη Μόσχα και αναδείχθηκε νικήτρια η Γαλλία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν στεκόταν ευτυχισμένος κάτω από μια ομπρέλα, ενώ οι ηγέτες της Γαλλίας, και της Κροατίας, που βρίσκονταν δίπλα σ' αυτόν, όπως και ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο έγιναν μούσκεμα.

Οι Ρώσοι σωματοφύλακες του Πούτιν, είχαν φροντίσει να έοχυν μια ομπρέλα γι' αυτόν, αλλά δεν σκέφτηκαν τους υπόλοιπους επισήμους.

Το twitter πήρε... φωτιά και τα σχόλια ήταν... φαρμακερά.

Only Putin gets an umbrella.