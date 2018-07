«Ζεσταίνει» το κλίμα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν το ραντεβού του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, το μεσημέρι στο Ελσίνκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σήμερα στο Twitter ότι ο προκάτοχός του, Μπαράκ Ομπάμα έδωσε ελάχιστη προσοχή στους ισχυρισμούς του FBI για το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, ενώ οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάστηκαν σοβαρά, μετά την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

“Ο πρόεδρος Ομπάμα νόμιζε ότι η Διεφθαρμένη Χίλαρι θα κέρδιζε τις εκλογές. Έτσι όταν ενημερώθηκε από το FBI σχετικά με την Εμπλοκή της Ρωσίας, είπε ότι δεν συνέβη, ότι δεν ήταν σημαντικό & και δεν έκανε ΤΙΠΟΤΑ σχετικά με αυτό. Όταν νίκησα, έγινε μεγάλο θέμα με το Αλλοιωμένο Κυνήγι Μαγισσών υπό τον Στρζοκ!” Έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην Χίλαρι Κλίντον που ήταν η υποψηφία για την προεδρία των ΗΠΑ από τους Δημοκρατικούς το 2016, αλλά και στον Πίτερ Στρζοκ, πράκτορα του FBI που άσκησε κριτική στον Τραμπ, κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok!