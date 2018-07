Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ελσίνκι, σε μια απόπειρα εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο υπερδυνάμεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του συνέχισαν τις φιλοφρονήσεις που από καιρό ανταλλάσσουν. Αφού συνεχάρη τον Πούτιν για την επιτυχημένη διοργάνωση του Μουντιάλ, ο Τραμπ έδωσε μία γεύση της κατ’ ιδίαν συνάντησής του.

«Έχουμε πολλά ωραία να συζητήσουμε, από το εμπόριο έως την Κίνα», δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών δεν έχουν σημειώσει πρόοδο εδώ και πολλά χρόνια. «Είναι καλό πράγμα να κάνουμε πρόοδο. Ο κόσμος θέλει να μας δει να τα πηγαίνουμε καλά. Διαθέτουμε το 90% του παγκόσμιου πυρηνικού εργοστασίου και αυτό δεν είναι καλό», είπε στη συνέχεια ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει την καθυστέρηση του Ρώσου ομολόγου του, η οποία σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές υπήρξε μάλλον εσκεμμένη για να στρέψει το κέντρο του ενδιαφέροντος προς το μέρος του.

Ο Πούτιν από την πλευρά του, είπε στον Τραμπ ότι θα πρέπει να συζητήσουν δύσκολα πολυεθνικά θέματα. «Υπάρχουν αρκετά από αυτά για να αρχίσουμε να τους δίνουμε προσοχή» είπε, καθισμένος δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ δήλωσε επίσης ότι είναι καιρός να γίνει συζήτηση για τις αμερικανορωσικές σχέσεις.

Στον απόηχο της δήλωσης του Ντ. Τραμπ ότι οι αμερικανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με τον Βλ. Πούτιν θα θέσουν επί τάπητος όλα τα ανοιχτά ζητήματα: Από τη Συρία και το ουκρανικό ζήτημα έως και την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

#BREAKING: Both Pres. #Trump and #Russia's Vladimir #Putin have arrived at Presidential Palace in #Helsinki for summit between two leaders #HelsinkiSummit #LiveDesk pic.twitter.com/z5pA0jKmvc