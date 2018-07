Οι αποκαλύψεις για δάκτυλο της Μόσχας στις αμερικανικές εκλογές του 2016 φαίνεται πως απασχόλησαν για αρκετή ώρα την πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από το Ελσίνκι, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν: η Ρωσία δεν παρενέβη ποτέ στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Ο Τραμπ είχε εξάλλου αρχίσει την ημέρα του χωρίς να αποκλίνει από την εκκεντρική του προσέγγιση στην πολιτική: δήλωσε πως η επιδείνωση των διμερών σχέσεων οφείλεται στην «ηλιθιότητα» της χώρας του, και όχι στη Ρωσία.

Αναδιπλώθηκε αργότερα στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι «και οι δύο πλευρές έκαναν λάθη».

Συνέχισε ωστόσο να ανατρέπει τις πάγιες διπλωματικές θέσεις των ΗΠΑ, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίξει πως η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία –μια κίνηση που έριξε στην κατάψυξη τις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση- βρισκόταν εντός του πλαισίου των «δικαιωμάτων» της Ρωσίας.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια ιδιαίτερη στιγμή, λίγα 24ωρα μετά την άσκηση διώξεων σε 12 Ρώσους πράκτορες που κατηγορούνται για παράνομες παρεμβάσεις στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ.

Εναντίον του Τραμπ εκκρεμεί εξάλλου η έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μώλερ, ο οποίος εξετάζει το εάν ο σημερινός πρόεδρος έλαβε προεκλογική στήριξη από τη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία ουδέποτε αναμείχθηκε στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Προσφέρθηκε μάλιστα να συνδράμει στις αμερικανικές έρευνες κατά των 12 Ρώσων πρακτόρων, εφόσον οι ΗΠΑ δεχτούν να παράσχουν αντίστοιχη βοήθεια στην υπόθεση του Μπιλ Μπάουντερ, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ρωσικής ομοσπονδίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι συζήτησε το θέμα με τον Ρώσο ομόλογό του, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Σε ερώτηση Αμερικανού δημοσιογράφου για τις δηλώσεις περί «ηλιθιότητας» στις διμερείς σχέσεις, ο Τραμπ απάντησε πως και οι δύο πλευρές «έκαναν λάθη». Υποστήριξε μάλιστα ότι η έρευνα του Ρόμπερ Μώλερ, ένα «παιχνίδι μαγισσών», κράτησε «μακριά» τις δύο χώρες.

Τόνισε ότι νίκησε «εύκολα» τη Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές, και χαρακτήρισε θλιβερό το να υπάρχουν σκιές σε αυτό το θέμα.

«Δεν υπήρξε συμπαιγνία [...] δεν γνώριζα καν τον Πούτιν τότε» διαβεβαίωσε.

Διερωτήθηκε μάλιστα γιατί το FBI δεν προχώρησε στην κατάσχεση ενός σέρβερ της Χίλαρι Κλίντον στο Δημοκρατικό Κόμμα.

«Πού είναι ο σέρβερ και τι λέει;» είπε με νόημα.

Παίρνοντας πρώτος τον λόγο στη συνέντευξη, ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» και «ειλικρινείς» τις συνομιλίες, αναγνώρισε όμως ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε «περίπλοκη κατάσταση».

Επισήμανε ότι οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις έχουν ευθύνη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, αντικείμενο στο οποίο οφείλουν να συνεργαστούν.

Ακόμα, ανέφερε πως έθεσε εκ νέου στον Τραμπ το θέμα δημιουργίας ομάδας εργασίας κατά της τρομοκρατίας, ένα θέμα στο οποίο πρέπει να «εργαστούν πιο στενά».

Όσον αφορά τη Συρία, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι ο τερματισμός του εμφυλίου πολέμου θα μπορούσε να είναι η «πρώτη κοινή αποστολή» ΗΠΑ και Ρωσίας. Δήλωσε πως οι τρομοκράτες στη νότια Συρία πρέπει να αντιμετωπιστούν βάσει της Συνθήκης του 1974, ειδικά όσον αφορά το διαχωρισμό της Συρίας από τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Ο Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε πως ΗΠΑ και Ρωσία επιθυμούν να προσφέρουν «ανθρωπιστική» βοήθεια στη Συρία, προσφέροντας όπως είπε καταφύγιο στους εκτοπισμένους. Ανέφερε ακόμα πως έχει συζητήσει για το θέμα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Απαντώντας σε ερώτηση για τους αγωγούς πετρελαίου και αερίου, τέλος, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πούτιν «ικανό ανταγωνιστή» και επισήμανε ότι οι ΗΠΑ έχουν μεγάλο εύρος προμηθευτών.

Μετά τις σχεδόν αντι-αμερικανικές τοποθετήσεις του Τραμπ, δεν είναι περίεργο που η Μόσχα αντέδρασε με ενθουσιασμό: Ο υπουργός Εξωτερικών τΣεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η πρώτη διμερής σύνοδος κορυφής εξελίχθηκε «καλύτερα και από σούπερ».

Σε ένα περίεργο επεισόδιο λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, δημοσιογράφος του The Nation απομακρύνθηκε διά της βίας από την αίθουσα. Σύμφωνα με το Fox News, ο δημοσιογράφος κρατούσε έγγραφο που έγγραφε «Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών».

Νωρίτερα, σε δηλώσεις πριν την πρώτη συνάντηση, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του συνέχισαν τις φιλοφρονήσεις που από καιρό ανταλλάσσουν. «Έχουμε πολλά ωραία να συζητήσουμε, από το εμπόριο έως την Κίνα», δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών δεν έχουν σημειώσει πρόοδο εδώ και πολλά χρόνια. «Είναι καλό πράγμα να κάνουμε πρόοδο. Ο κόσμος θέλει να μας δει να τα πηγαίνουμε καλά. Διαθέτουμε το 90% του παγκόσμιου πυρηνικού εργοστασίου και αυτό δεν είναι καλό», είπε στη συνέχεια ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει την καθυστέρηση του Ρώσου ομολόγου του, η οποία σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές υπήρξε μάλλον εσκεμμένη για να στρέψει το κέντρο του ενδιαφέροντος προς το μέρος του.

Ο Πούτιν από την πλευρά του, είπε στον Τραμπ ότι θα πρέπει να συζητήσουν δύσκολα πολυεθνικά θέματα. «Υπάρχουν αρκετά από αυτά για να αρχίσουμε να τους δίνουμε προσοχή» είπε, καθισμένος δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ δήλωσε επίσης ότι είναι καιρός να γίνει συζήτηση για τις αμερικανορωσικές σχέσεις.

«Έλεγα, και είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει στη διάρκεια των χρόνων πως το να τα πάμε καλά με τη Ρωσία είναι καλό πράγμα, δεν είναι κακό πράγμα», είπε ο Τραμπ καθισμένος δίπλα στον Πούτιν κατά την έναρξη των συνομιλιών.

Σε μια ανορθόδοξη ανάρτησή του πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ έγραψε πως η επιδείνωση στις σχέσεις Μόσχας - Ουάσιγκτον οφείλεται στην «ηλιθιότητα» των ΗΠΑ -μια δήλωση που εξασφάλισε «like» από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, που δήλωσε ότι συμφωνεί με τη διαπίστωση.

Στις ΗΠΑ, πολιτικοί και από τα δύο στρατόπεδα είχαν ζητήσει ακύρωση της συνάντησης, μετά την άσκηση διώξεων σε 12 Ρώσους πράκτορες που κατηγορούνται για χάκινγκ στο Δημοκρατικό Κόμμα και την προεκλογική εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον το 2016.

Η συνάντηση με τον Πούτιν έρχεται να ολοκληρώσει ένα ταξίδι μιας εβδομάδας στην Ευρώπη κατά το οποίο ο Τραμπ προκάλεσε αναστάτωση στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επικρίνοντας τους συμμάχους του για τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες. Επέκρινε επίσης τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι για την πρότασή της για το Brexit και χαρακτήρισε «εμπορικό εχθρό» την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στον απόηχο της δήλωσης του Ντ. Τραμπ ότι οι αμερικανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με τον Βλ. Πούτιν θα θέσουν επί τάπητος όλα τα ανοιχτά ζητήματα: Από τη Συρία και το ουκρανικό ζήτημα έως και την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

