Τα «πυρά του» κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο τέως διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Τζον Μπρέναν, μετά την κοινή συνέντευξή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τον προδότη, «στην τσέπη του Πούτιν» και βλάκα.

Μεταξύ άλλων ο Μπρέναν διερωτάται γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε μόνος με το ρώσο ομόλογό του στο Ελσίνκι (επί δύο ώρες), ερήμην του συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον, του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι.

«Γιατί ο Τραμπ συναντήθηκε μόνος με τον Πούτιν; Τι θα μπορούσε να κρύβει από τον Μπόλτον, τον Πομπέο, τον Κέλι και το αμερικανικό κοινό; Πώς θα χρησιμοποιήσει ο Πούτιν οτιδήποτε θα μπορούσε να κρύβει ο Τραμπ προς όφελος της Ρωσίας για να πλήξει την Αμερική; Η πλήρης έλλειψη αξιοπιστίας του Tραμπ καθιστά ψευδή οποιαδήποτε εξήγηση δίνει» σημείωσε ο πρώην επικεφαλής της CIA στο λογαριασμό του στο Twitter, και συνέχισε δριμύτερος:

«Η απόδοση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ελσίνκι υπερβαίνει και ξεπερνά τα πρόθυρα των "υψηλών εγκλημάτων και παραπτωμάτων". Δεν ήταν τίποτα λιγότερο από προδοσία. Όχι μόνο τα σχόλια του Τραμπ ήταν βλακώδη, είναι εξ ολοκλήρου στην τσέπη του Πούτιν. Ρεπουμπλιανοί Πατριώτες: Πού είστε;;;»

Καυστικό ήταν και το σχόλιο του ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ όσον αφορά τη μπάλα του Μουντιάλ της Ρωσίας που έδωσε ο Πούτιν στον Τραμπ στην κοινή συνέντευξη Τύπου του Ελσίνκι.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???

Why did Trump meet 1 on 1 with Putin? What might he be hiding from Bolton, Pompeo, Kelly, & the American public? How will Putin use whatever Trump could be hiding to advantage Russia & hurt America? Trump’s total lack of credibility renders spurious whatever explanation he gives.