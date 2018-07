Ο Έλον Μάσκ, ζήτησε συγνώμη από τον Βερν Ανσγουορθ ο οποίος ήταν επικεφαλής της διάσωσης των παιδιών στην Ταϊλάνδη.

Ο δισεκατομμυριούχος, είχε αποκαλέσει παιδόφιλο τον δύτη-διασώστη, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στον Μασκ, λέγοντας ότι τα περί μίνι υποβρυχίου που κατασκεύασε για την διάσωση των παιδιών ήταν μόνο για δημόσιες σχέσεις.

Ο Ελον Μασκ είπε ότι ο χαρακτηρισμός για τον Ανγουορθ ήταν πάνω στον θυμό του και ζήτησε συγγνώμη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ανσγουορθ είχε πει ότι θα κάνει μήνυση στον Ελον Μασκ.

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.