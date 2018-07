Η ταλαιπωρία των 12 παιδιών και του προπονητή τους, που είχαν εγκλωβιστεί σε σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, έλαβε οριστικά τέλος, καθώς έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Τα περισσότερα από τα 12 μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας που παρέμειναν εγκλωβισμένα μαζί με τον 25χρονο προπονητή τους επί 17 ημέρες μέσα σε πλημμυρισμένο σπήλαιο της βόρειας Ταϊλάνδης και απεγκλωβίστηκαν πριν από λίγες ημέρες, γνώριζαν κολύμπι--άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, ανέφερε πριν από λίγο ο προπονητής τους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

"It was a miracle, I was shocked"



One of the 12 boys who was rescued from a flooded cave in Thailand with their football coach describes moment divers found them https://t.co/kxjOi09jXF #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/CbYOIxYldE — BBC News (World) (@BBCWorld) July 18, 2018

Ο ίδιος επισήμανε ότι "Οι Αγριόχοιροι" δεν είχαν μαζί τους τρόφιμα μέσα στο σπήλαιο.

Ένα από τα διασωθέντα παιδιά, ο 14χρονος Αντούλ Σαμ-Ον, ο οποίος είναι εκείνος που απάντησε στα αγγλικά στους βρετανούς διασώστες που εντόπισαν την ομάδα, περιέγραψε το "θαύμα" της διάσωσής τους.

"Φοβόμουν ότι δεν θα επέστρεφα στο σπίτι μου, ότι θα με μάλωνε η μητέρα μου", είπε ένα άλλο παιδί.

"Πίναμε νερό μόνο από τους σταλακτίτες", είπε από την πλευρά του ο 15χρονος Πορντσάι Καμλουάν διευκρινίζοντας ότι επί εννέα ημέρες τα παιδιά και ο προπονητής τους δεν έτρωγαν τίποτα και έπιναν το νερό της βροχής.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν εγκλωβιστεί στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ από τις 23 Ιουνίου και απεγκλωβίστηκαν στις 2 Ιουλίου και από τότε νοσηλεύτηκαν σε καραντίνα καθώς οι οργανισμοί τους ήταν εξασθενημένοι μετά της πολυήμερη παραμονή τους στο σπήλαιο.

#ThaiCaveRescue - 12 Thai boys and their soccer coach rescued from a flooded cave in Thailand leave hospital. They're due to speak at news conference laterhttps://t.co/H6tFf8oHQv pic.twitter.com/gWPwDEoxw2 — BBC News (World) (@BBCWorld) July 18, 2018