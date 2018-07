Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη πως η Ρωσία θα βοηθήσει με τη Βόρεια Κορέα και προσέφερε μια ενθουσιώδη ενημέρωση για τη διαδικασία διαπραγματεύσεων που έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ με την ανταγωνιστική ασιατική χώρα για τα πυρηνικά όπλα.

«Η Ρωσία έχει συμφωνήσει να βοηθήσει με τη Βόρεια Κορέα, όπου οι σχέσεις με εμάς είναι πολύ καλές και η διαδικασία προχωράει», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Δεν υπάρχει βιάση, οι κυρώσεις παραμένουν! Μεγάλα οφέλη και συναρπαστικό μέλλον για τη Βόρεια Κορέα στο τέλος της διαδικασίας!».

....Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is moving along. There is no rush, the sanctions remain! Big benefits and exciting future for North Korea at end of process!