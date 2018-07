Ισχυρή έκρηξη σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο του Μανχάταν γύρω στις 06:40 το πρωί τοπική ώρα.

Η έκρηξη φαίνεται ότι προκλήθηκε από αγωγό ατμού αν και οι Αρχές απομακρύνουν για παν ενδεχόμενο τους ενοίκους των γειτονικών κτιρίων στην περιοχή Flatiron της Πέμπτης Λεωφόρου. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες.

Εκπρόσωπός της είπε ότι πρόκειται για μια «διαρροή ατμού υψηλής πίεσης», αν και τα αίτια ερευνώνται ακόμη.

Περαστικοί ανήρτησαν εντυπωσιακές φωτογραφίες με στήλες ατμού να υψώνονται στον ουρανό πάνω από τη φημισμένη λεωφόρο κρύβοντας τη θέα σε ουρανοξύστες ορόσημα της αμερικανικής μεγαλούπολης όπως το Empire State Building καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Λόγω της έκρηξης οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία σε ένα τμήμα της πολυσύχναστης λεωφόρου, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν και στα δρομολόγια του μετρό.

A miracle no one was hurt from the steam pipe explosion at 5th Ave and 21st Street. Just left the scene. Thanks for the first responders and utility workers. pic.twitter.com/JSoWRVlgYh