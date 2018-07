Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ανυπομονεί να ξαναβρεθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο μιας «δεύτερης συνάντησης» μεταξύ τους, επιμένοντας στην άποψή του ότι η σύνοδος της Δευτέρας στο Ελσίνκι ήταν «πολύ επιτυχημένη».

«Η σύνοδος με τη Ρωσία ήταν μια μεγάλη επιτυχία, όχι [όμως] για τον πραγματικού εχθρό του λαού, τα ΜΜΕ των Ψευδών Ειδήσεων», έγραψε στο Twitter o Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχεται δριμεία κριτική ακόμα κι από το ίδιο το στρατόπεδό του για τις δηλώσεις του σχετικά με τον Ρώσο ομόλογό του.

Από την Δευτέρα ο Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα με σαφήνεια αν πιστεύει τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η Ρωσία παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές του 2016 και συνεχίζει να αναμειγνύεται, ή τον Βλαντιμίρ Πούτιν που αρνείται κάθε ανάμειξη.

«Αναμένω με ανυπομονησία τη δεύτερη συνάντησή μας προκειμένου να μπορέσουμε να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε ορισμένα από τα πολλά πράγματα για τα οποία συζητήσαμε, μεταξύ αυτών το τέλος της τρομοκρατίας, την ασφάλεια για το Ισραήλ, την εξάπλωση των πυρηνικών, τις κυβερνοεπιθέσεις, το εμπόριο, την Ουκρανία, την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Κορέα και άλλα» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

