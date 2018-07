Οι προσγειώσεις και απογειώσεις διακόπηκαν για αρκετή ώρα στα αεροδρόμια του Βελγίου την Πέμπτη λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο όμως σταδιακά αποκαθίσταται.

Η υπηρεσία ελέγχου Belgocontrol είχε ανακοινώσει νωρίτερα στο Twitter ότι δεν θα επέτρεπε καμία προσ/απογείωση μέχρι να επιλυθεί η βλάβη, η οποία εμφανίστηκε στις 17.00 ώρα Ελλάδας. Ανέφερε πως αντιμετώπιζε πρόβλημα στην «φόρτωση των δεδομένων πτήσης», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Due to an exceptional situation air traffic is temporarily suspended. Belgocontrol is looking in to it. We are closely monitoring the situation. We will keep you informed. https://t.co/mOB9nE2edN