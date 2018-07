Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 13 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλου στην ελληνική συνοικία τουΤορόντο που άνοιξε πυρ το βράδυ της Κυριακής (5:00 ώρα Ελλάδας). Νεκροί είναι ο δράστης και μία νεαρή γυναίκα, όπως γνωστοποίησε ο επικεφαλής της αστυνομίας της καναδικής οικονομικής πρωτεύουσας, ο Μαρκ Σόντερς.

Ένα κοριτσάκι βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε πως ο ένοπλος σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε υπόθεση για τα κίνητρα του δράστη.

Η πρώτη φωτογραφία του δράστη

PHOTOS: Numerous people shot along Danforth Av in #Toronto 's Greektown. Reports of at least 10 victims including children. Patients are spread across several blocks in the area. Mass casualty response from @TorontoMedics @Toronto_Fire . pic.twitter.com/UK8lUHUP5l

Αυτόπτες μάρτυρες αφηγήθηκαν πως άκουσαν ως και 25 πυροβολισμούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον Τζέρεμι Κον, έναν Καναδό ρεπόρτερ που ήταν παρών στην επίθεση, ο ένοπλος άνδρας άρχισε να πυροβολεί αρχικά μέσα από τη βιτρίνα ενός εστιατορίου στην κεντρική λεωφόρο Ντάνφορντ.



Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας και πυροβολώντας αδιάκριτα, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών, αρκετά τετράγωνα παρακάτω.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r