Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ 17 ακόμη πολίτες αγνοούνται από την καταστροφική πυρκαγιά που πλήττει τη βόρεια Καλιφόρνια.

Την πληροφορία για τον εντοπισμό τους επιβεβαίωσε ο σερίφης της κομητείας Σάστα, την ώρα που περίπου 3.500 πυροσβέστες μάχονται για έκτη ημέρα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά Καρ, η οποία ενισχύεται από τους σφοδρούς ανέμους, τις υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη χαμηλή υγρασία και τη χλωρίδα της περιοχής.

#CarrFire Update: - At least 5 people dead from wildfire in Redding, California - Fire has burnt nearly 81,000 acres, only 5% contained - 17 People missing - 500 structures destroyed, 5,000 threatened - “Firenadoes” or fire tornadoes reported in the area pic.twitter.com/uXS187GrDD

Η εφημερίδα Sacramento Bee ανέφερε ότι η οικογένειά της αναγνώρισε τη νεκρή ως την 70χρονη Μέλοντι Μπλέντσοου και τα δισέγγονά της ως τον 4χρονο Τζέιμς Ρόμπετς και την 5χρονη Έμιλι Ρόμπερτς.

Η μητέρα των παιδιών, η Σέρι Μπλέντσοου, δήλωσε στην εφημερίδα: «Τα παιδιά μου είναι νεκρά, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Σύμφωνα με την Sacramento Bee, ο προπάππους τους Εντ Μπλέντσοου προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι την Πέμπτη όταν έμαθε ότι η φωτιά πλησιάζει. Μάλιστα είπε στην εφημερίδα ότι μίλησε σε ένα από τα παιδιά στο τηλέφωνο την ώρα που προσπαθούσε μάταια να επιστρέψει εγκαίρως για να τους σώσει.

