Καύσωνας άνευ προηγουμένου μαστίζει την Ευρώπη, με τους επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιματική αλλαγή.

Η μία μετά την άλλη, οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου βλέπουν ή θα δουν τις επόμενες μέρες τον καύσωνα να «χτυπά» τις περιοχές τους την ώρα που στη Βρετανία βιώνουν το πιο ζεστό καλοκαίρι των τελευταίων 40 χρόνων και στη Γερμανία φοβούνται ότι θα έχουν το πιο θερμό της χιλιετίας.

Temperatures across Iberia could beat the all time continental European record of 48.0 °C later this week. The intense #heatwave will extend into much of southwest France as well pic.twitter.com/WArc1wcgyr