Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ έχει σήμερα τα γενέθλιά του και η σύζυγός του Μισέλ με μια ανάρτησή της στο twitter του έκανε το πιο γλυκό «δώρο».

Το ζευγάρι ανέκαθεν δεν δίσταζε να δείχνει πόσο αγαπημένο είναι ακόμη και μπροστά στα media, έτσι λοιπόν η Μισέλ Ομπάμα ανήρτησε μια φωτογραφία του συζύγου της στην οποία εκείνος ποζάρει σε ένα μέρος με εντυπωσιακή θέα γράφοντας «Χρόνια πολλά Μπαράκ Ομπάμα. Αυτή η θέα είναι πάντα καλύτερη μαζί σου».

Happy birthday @BarackObama! The view is always better with you. pic.twitter.com/7a6cAkjkAS