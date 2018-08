Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από συντριβή του αεροσκάφους τύπου Cessna 414 σε πάρκινγκ πολυκαταστήματος στη Σάντα Άννα στο Λος Άντζελες.



#PlaneCrash #BreakingNews #OrangeCounty #SantaAna: The plane was a 1973 Cessna 414 fixed wing. It was about only about 1 mile from @JohnWayneAir. @ChristineNBCLA is on the scene and will have updates for you on the #NBC4News at 5pm on Channel 4 @NBCLA | https://t.co/A3ujbLG8Sv pic.twitter.com/ZKr7NbadBP