Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Μπολόνια της Ιταλίας νωρίς το μεσημέρι, μετά από δυνατή έκρηξη.

Η έκρηξη φαίνεται να προήλθε από ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε εύφλεκτο υλικό, σύμφωνα με την εφημερίδα repubblica.

Οι πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες, στην παράκαμψη του Borgo Panigale, σύμφωνα με τοπικές εκθέσεις.

Ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας είναι επίσης παρόντες.

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια της έκρηξης, ούτε αν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Ο δρόμος είναι κλειστός και για τις δύο κατευθύνσεις.

Περαστικοί κατέγραψαν το συμβάν με τις κάμερες των κινητών τους και ανάρτησαν τα σχετικά βίντεο στα social media.

Η αστυνομία αναφέρει πως η έκρηξη συνέβη εξαιτίας ενός ατυχήματος σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο αεροδρόμιο.

#Bologna #Italy large plume of smoke witnessed following an explosion near / at the Airport no immediate report of cause