Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Μπολόνια της Ιταλίας νωρίς το μεσημέρι, μετά από δυνατή έκρηξη.

Πληροφορίες του rt.com, αναφέρουν πως δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 60 άτομα από τα συντρίμμια που προκάλεσε η έκρηξη. Τουλάχιστον 14 από τους τραυματίες, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε καραμπόλα με φορτηγό που μετέφερε αυτοκίνητα και άλλα τρία ΙΧ σε αυτοκινητόδρομο λίγο έξω από το αεροδρόμιο στην Μπολόνια, που είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του οδοστρώματος.

Η περιοχή καλύφθηκε από πυκνό, μαύρο καπνό ενώ η κυκλοφορία των αυτοκινήτων έχει διακοπεί, και στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής.

Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί και οδογέφυρα δίπλα στην οποία σημειώθηκε η καραμπόλα.

Οι πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες, στην παράκαμψη του Borgo Panigale, σύμφωνα με τοπικές εκθέσεις.

Περαστικοί κατέγραψαν το συμβάν με τις κάμερες των κινητών τους και ανάρτησαν τα σχετικά βίντεο στα social media.

