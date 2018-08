Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στην κοινότητα Ντάιρ αλ Μπάλα, έπληξε σπίτι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μια γυναίκα 23 ετών, εννιά μηνών έγκυος, και η μικρή της κόρη, 18 μηνών, ενώ ο πατέρας τραυματίστηκε, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, ο Άσραφ αλ Κούντρα.

A pregnant mother & her 18 months baby were killed in an israeli airstrike on Gaza#GazaUnderAttack pic.twitter.com/YD7MepUlUZ