Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς ανακοίνωσε την Πέμπτη, τη συγκρότηση έως το 2020 ενός έκτου σώματος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, μιας «διαστημικής δύναμης», μια επιθυμία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει τις ΗΠΑ να «κυριαρχήσουν στο διάστημα».

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει πως η νέα Διαστημική Δύναμη, δημιουργείται για να προστατεύσει την Αμερική από αυτό που ο Μάικ Πένς χαρακτήρισε ως «αυξανόμενες απειλές ασφάλειας που αναδύονται στο διάστημα».

Οι υποστηρικτές του Τραμπ, έχουν κληθεί να βάλουν στην άκρη ζητήματα που αφορούν το κόστος της προσπάθειας αυτής και για το αν η αεροπορία είναι υπεύθυνη γι’ αυτό τον τομέα. Αντ’ αυτού, επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα: Στο ποιο θα πρέπει να είναι το λογότυπο της διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ.

Cute, but like... The Space Force would have literally nothing to do with Mars? Unless... I guess we could go to war with Martians, then this this logo might be relevant. pic.twitter.com/LnoiVjnqfp