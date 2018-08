Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πόλη Φρέντρικτον στον ανατολικό Καναδά, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία του Φρέντρικτον ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι το επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχουν πολλές απώλειες.

BREAKING: From Fredericton Police: “Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road.” @CTVAtlantic pic.twitter.com/CS0zdbcKxJ