Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στο διεθνές αεροδρόμιο του Σιάτλ, όταν ένα αεροσκάφος απογειώθηκε χωρίς άδεια.

Πρόκειται για αεροσκάφος της Alaska Airlines, ένα Horizon Air Q400, στο οποίο δεν υπήρχαν επιβάτες και το οποίο σύμφωνα με το abcnews κλάπηκε από υπάλληλο εδάφους από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σιάτλ-Τακόμα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή με εντολή του Κέντρου Βορειοαμερικανικής Αεροπορικής Διοίκησης σηκώθηκαν δύο μαχητικά αεροσκάφη F-15 για να δουν τι συνέβη.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στο νησί Ketron, νοτιοδυτικά της Tacoma , σε μία περιοχή με ελάχιστα σπίτια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στη συντριβή του αεροσκάφους δεν είχαν εμπλοκή τα δύο F-15 ενώ σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα Sheriff County του Pierce: «Προκαταρκτικές πληροφορίες είναι ότι ένας μηχανικός από άγνωστη αεροπορική εταιρεία έκλεψε αεροπλάνο. Είτε επειδή έκανε ακροβατικά ή είτε επειδή δεν είχε πτητικές δεξιότητες (το αεροσκάφος) συνετρίβη.».

Σε νεότερη ανάρτηση του Pierce Co Sheriff διευκρινίζεται: «Δεν πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό. Οι πληροφορίες είναι επιβεβαιωμένες. Πρόκειται για έναν άνδρα που αυτοκτόνησε. Δεν εμπλέκονται άλλοι».

Stolen horizon airplane crashed into Ketron island. Preliminary info is that a mechanic from unknown airlines stole plane. Was doing stunts in air or lack of flying skills caused crash into Island — Pierce Co Sheriff (@PierceSheriff) August 11, 2018

Η Alaska Airlines έκανε ένα tweet σχετικά με ένα περιστατικό που αφορούσε μια «μη εξουσιοδοτημένη απογείωση ενός Horizon Air Q400», εξηγώντας ότι δεν υπάρχουν επιβάτες στο αεροπλάνο.

We are aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air Q400. We believe there are no passengers on board. More information as we learn more. — Alaska Airlines (@AlaskaAir) 11 Αυγούστου 2018

Apparently someone stole a plane from SeaTac? Saw two fighter jets fly overhead then smoke pic.twitter.com/w0bveGUJQH — McKenna Brown (@mckenna_brown) August 11, 2018

Breaking: Stolen @AlaskaAir plane has crashed on Ketron Island. No passengers believed to be on board. Tune into @KIRO7Seattle right now for LIVE coverage #seatac #kiro7seattle pic.twitter.com/ya97uUpWYk — Claire Anderson (@ClaireKIRO7) August 11, 2018

Πηγή βίντεο: seattletimes.com