Έτοιμος για ολοκληρωτική ρήξη με την Άγκυρα εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ αφού όπως παραδέχθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν του έβαλε τελεσίγραφο για την απελευθέρωση του πάστορα Μπράνσον.

Μιλώντας σε πολίτες του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι το τελεσίγραφο λήγει την Κυριακή το απόγευμα.

«Θέλουν να τον απελευθερώσουμε μέχρι αύριο το απόγευμα. Χρησιμοποιούν απειλές», υποστήριξε ο Ερντογάν σύμφωνα με το hurriyetdailynews.com ενώ χαρακτήρισε τις αποφάσεις των ΗΠΑ ως "πυραύλους στον οικονομικό πόλεμο".

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «αλλάζουν στρατηγικό εταίρο του ΝΑΤΟ με έναν πάστορα».

«Εμείς υποκλινόμαστε μόνο στον Θεό. Είναι λάθος να πιέζουν την Τουρκία για ένα πάστορα. Το λέω ξανά στις ΗΠΑ: ‘Είναι ντροπή να αλλάζετε ένα στρατηγικό εταίρο στο ΝΑΤΟ για ένα παστορα. Θα κάνουμε μόνο όσα επιτάσσει το Δίκαιο’», σημείωσε.

Ο ανταποκριτής της Daily Sabah στην Ουάσιγκτον, Ragıp Soylu, έγραψε στο Twitter: «Ρώτησα γι’ αυτό (σ.σ. τελεσίγραφο) τη Heather Nauert (σ.σ. Εκπρόσωπος του Στείτ Ντιπάρτμεντ) την Πέμπτη, «δώσατε προθεσμία στους Τούρκους αξιωματούχους για την απελευθέρωση του Μπράνσον;».Είπε ότι δεν είχε καμία πληροφορία γι’ αυτό».

I asked about this to @statedeptspox Heather Nauert on Thursday, “did you give any deadline to Turkish officials on Brunson’s release?”



She said she didn’t have any information about it