Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ​ υποστήριξε σήμερα ότι κράτησε στο επιτελείο του την πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου Ομαρόσα Μάνιγκολτ Νιούμαν επειδή τον επαινούσε, μολονότι δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά που της είχε ανατεθεί, στο τελευταίο επεισόδιο της δημόσιας διαμάχης μεταξύ των δύο πρώην σταρ του ριάλιτι The Apprentice.

Ο Τραμπ ανέφερε στο Twitter ότι η πρώην διαγωνιζόμενη στην εκπομπή που παρουσίαζε ο ίδιος τον ικέτευε να της δώσει δουλειά στον Λευκό Οίκο. Τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου του όμως την μισούσαν, ενώ η ίδια ήταν «σκληρή αλλά όχι έξυπνη».

Η απάντηση αυτή δόθηκε με αφορμή τη νέα ηχογράφηση μιας ιδιωτικής συνομιλίας μεταξύ του προέδρου και της Μάνιγκολτ Νιούμαν που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό κανάλι NBC. Σ' αυτήν, ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την απόλυση της προστατευόμενής του από τον επιτελάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι, στις αρχές του έτους. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που η 44χρονη πρώην έμπιστη του Τραμπ δημοσιοποιεί ιδιωτικές συνομιλίες τους. Στο βιβλίο της, που τιτλοφορείται Unhinged και πρόκειται να κυκλοφορήσει αύριο, κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «ρατσιστής, μισαλλόδοξος και μισογύνης».

Η Ομαρόσα Μάνιγκολτ Νιούμαν είχε αναλάβει επικεφαλής του «Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων» και ήταν μια από τις πιο καλοπληρωμένες συμβούλους του Λευκού Οίκου και μια από τις ελάχιστες Αφροαμερικανές στο επιτελείο του Τραμπ μέχρι την απόλυσή της, τον Ιανουάριο.

«Ομαρόσα; Ομαρόσα; Τι συνέβη;» ακούγεται να ρωτάει ο Τραμπ. «Κανείς δεν μου είπε τίποτα. Ξέρεις ότι διαχειρίζονται μια τεράστια μηχανή, αλλά δεν το γνώριζα (...) Δεν μ' αρέσει καθόλου η ιδέα ότι φεύγεις», συνεχίζει, στο σύντομο μαγνητοφωνημένο απόσπασμα που μετέδωσε το κανάλι.

Την Κυριακή η πρώην σύμβουλος είχε δημοσιοποιήσει τη συνομιλία της με τον στρατηγό Τζον Κέλι μέσα στην αίθουσα κρίσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου, όπου απαγορεύονται οι ηλεκτρονικές συσκευές. Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε αμφιβολίες για την εντιμότητα της Μάνιγκολτ Νιούμαν και η εκπρόσωπος Σάρα Σάντερς είπε την Κυριακή ότι αυτές οι ηχογραφήσεις καταδεικνύουν την «κατάφωρη αδιαφορία της για την εθνική ασφάλεια».

Όταν ρωτήθηκε η ίδια αν ανησυχεί για την πιθανότητα δικαστικών διώξεων σε βάρος της, η Ομαρόσα είπε στο NBC: «Όχι, καθόλου».

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard....