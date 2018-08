Το σημερινό περιστατικό μπροστά από το βρετανικό κοινοβούλιο αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό συμβάν σε αυτό το στάδιο, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter. Την ίδια ώρα, το BBC δίνει στη δημοσιότητα την τρελή πορεία του αυτοκινήτου που έπεσε στις προστατευτικές μπάρες της πύλης του Βρετανικού Κοινοβουλίου, τραυματίζοντας πεζούς.

Ο άνδρας ο οποίος κρατείται συνελήφθη έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο ως ύποπτος για τρομοκρατική δράση, σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία, που διευκρινίζει ότι δεν βρέθηκαν όπλα στην σκηνή του περιστατικού.

Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι έστειλε μέσω του Twitter την σκέψη της προς τους τραυματίες και ευχαρίστησε τις βρετανικές υπηρεσίες για την άμεση ανταπόκρισή τους.

My thoughts are with those injured in the incident in Westminster and my thanks to the emergency services for their immediate and courageous response. — Theresa May (@theresa_may) August 14, 2018

Το χρονικό

Περαστικοί τραυματίσθηκαν σήμερα το πρωί όταν αυτοκίνητο έπεσε στις μπάρες ασφαλείας μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο κέντρο του Λονδίνου, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία που συνέλαβε τον οδηγό. Την έρευνα ανέλαβε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

«Στις 07.37 σήμερα ένα αυτοκίνητο συγκρούσθηκε με τις μπάρες μπροστά από το κοινοβούλιο. Ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο. Πολλοί πεζοί τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσε η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι κανείς από τους τραυματίες δεν φέρει τραύματα που να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή του και αρχικά δεν έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το Γουέστμινστερ έχει αποκλεισθεί, ενώ κλειστός παραμένει ο ομώνυμος σταθμός του μετρό.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να βγάζουν από το αυτοκίνητο τον άνδρα που οδηγούσε ένα ασημί Ford και να του περνούν χειροπέδες.

«Εμοιαζε σαν σκόπιμη ενέργεια. Περπατούσα από την απέναντι πλευρά του δρόμου, άκουσα έναν θόρυβο και κάποιος φώναξε. Γύρισα και είδα ένα γκρι αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα κοντά στις μπάρες, ίσως και επάνω στο πεζοδρόμιο. Ο άνθρωπος που οδηγούσε το αυτοκίνητο δεν βγήκε», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

«Σε αυτό το στάδιο, οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι η ζωή κάποιου από τους τραυματίες βρίσκεται σε κίνδυνο. Η περιοχή έχει αποκλεισθεί για να διευκολυνθούν οι έρευνες. Ο σταθμός Γουέστμινστερ του μετρό είναι κλειστός», ανακοίνωση η Μητροπολιτική Αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) August 14, 2018

There has been an incident in Westminster - stay safe London. @BBCBreaking @SkyUK pic.twitter.com/UG16XvJJD1 — Ewelina U. Ochab (@EwelinaUO) August 14, 2018

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018