Το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε χθες το βράδυ στο Twitter ότι αντιμετωπίζει μια ευρεία διακοπή ρεύματος, αλλά οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά, παρά τις καθυστερήσεις που υπάρχουν.

"Έχουμε ενημερωθεί για μια διακοπή ρεύματος που επηρεάζει όλο το αεροδρόμιο και ερευνούμε γι'αυτήν. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις", αναφέρουν οι αρχές του αεροδρομίου στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

"Οι πτήσεις γίνονται, ωστόσο τα μηχανικά συστήματα λειτουργίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα προκαλούν καθυστερήσεις στην επιβίβαση και την αποβίβαση", προσθέτουν οι αρχές του αεροδρομίου.

Video of the #PowerOutage at @Reagan_Airport. Still down after ~15 minutes. pic.twitter.com/Liu5QsbiMv