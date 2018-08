Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την άδεια πρόσβασης στα απόρρητα εθνικής άμυνας του πρώην επικεφαλής της CIA Τζον Μπρέναν, στενού συμβούλου του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και σφοδρού επικριτή του νυν προέδρου.

Η άδεια αυτή, η ανάκληση της οποίας ανακοινώθηκε χθες από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς, προσφέρει σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους πρόσβαση σε ευαίσθητες και απόρρητες πληροφορίες ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από τις θέσεις τους.

Η Σάντερς ανέγνωσε ανακοίνωση του Τραμπ στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος αιτιολογεί την απόφασή του για την ανάκληση της άδειας του Μπρέναν επικαλούμενος "τους κινδύνους που εγκυμονεί η απρόβλεπτη συμπεριφορά" του πρώην επικεφαλής της CIA.

"Κατά παράδοση, οι πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και των υπηρεσιών ασφαλείας είχαν άδεια να διατηρούν την πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητα εθνικής άμυνας", υπενθύμισε η Σάντερς, υπογραμμίζοντας ότι η πρακτική αυτή αμφισβητείται πλέον.

"Ο κ. Μπρέναν έχει ιστορικό που προκαλεί αμφιβολίες για την αντικειμενικότητά του και την αξιοπιστία του", σημείωσε επίσης η Σάντερς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, επικαλούμενος τον συγγραφέα ενός νέου βιβλίου που επιχειρηματολογεί ότι ο Μπαράκ Ομπάμα προσπάθησε να σαμποτάρει την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ για την προεδρία, ο νυν πρόεδρος έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter: "Ο Τζον Μπρέναν είναι μια κηλίδα στη Χώρα, μας αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό".

Ο Μπρέναν αντέδρασε στην αφαίρεση της άδειάς του, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια απόφαση "που δείχνει τη βούληση για μια ευρύτερη καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και για να τιμωρούνται οι επικριτές" και κατήγγειλε μια "κατάχρηση εξουσίας" από τον Αμερικανό πρόεδρο.

"Αν οι άδειες πρόσβασης στα απόρρητα εθνικής άμυνας γίνουν ένα πολιτικό εργαλείο στα χέρια προσώπων όπως ο κ. Τραμπ, αυτό θα στείλει, πιστεύω, ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα στα σημερινά μέλη της κυβέρνησης, ίσως και στους πρώην αξιωματούχους που εξακολουθούν να διαθέτουν την άδεια (πρόσβασης στα απόρρητα), όπως και στην επόμενη γενιά των επαγγελματιών στον τομέα των πληροφοριών και της εθνικής ασφάλειας", δήλωσε στο MSNBC.

This action is part of a broader effort by Mr. Trump to suppress freedom of speech & punish critics. It should gravely worry all Americans, including intelligence professionals, about the cost of speaking out. My principles are worth far more than clearances. I will not relent. https://t.co/TNzOxhP9ux